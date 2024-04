Ausblick: First Busey legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

First Busey lädt am 23.04.2024 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,487 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte First Busey noch 0,650 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 109,1 Millionen USD – ein Minus von 7,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem First Busey 118,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,06 USD, gegenüber 2,21 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 459,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 603,9 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at