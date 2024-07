Ausblick: First Citizens Bancshares B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

First Citizens Bancshares B äußert sich am 25.07.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals.

11 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 44,56 USD gegenüber 45,91 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll First Citizens Bancshares B 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,26 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 36,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte First Citizens Bancshares B 3,55 Milliarden USD umsetzen können.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 12 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 189,57 USD je Aktie, gegenüber 785,18 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 9,10 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 12,65 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at