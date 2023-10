Ausblick: First Commonwealth Financial gewährt Anlegern Blick in die Bücher

First Commonwealth Financial wird am 24.10.2023 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2023 abgelaufen ist.

7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,400 USD aus. Im letzten Jahr hatte First Commonwealth Financial einen Gewinn von 0,360 USD je Aktie eingefahren.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 123,8 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 14,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 108,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,52 USD im Vergleich zu 1,37 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 488,2 Millionen USD, gegenüber 411,6 Millionen USD im vorigen Jahr.

