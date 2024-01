Ausblick: First Commonwealth Financial zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

First Commonwealth Financial wird am 30.01.2024 die Bücher zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,391 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 2,89 Prozent erhöht. Damals waren 0,380 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

First Commonwealth Financial soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 123,6 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 112,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,50 USD im Vergleich zu 1,37 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 486,3 Millionen USD, gegenüber 411,6 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at