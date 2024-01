Ausblick: First Hawaiian legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

First Hawaiian wird am 26.01.2024 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,439 USD je Aktie gegenüber 0,620 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 8,57 Prozent auf 201,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 220,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,92 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,07 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 828,5 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 793,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at