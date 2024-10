Ausblick: First Horizon National legt Quartalsergebnis vor

First Horizon National wird am 16.10.2024 das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

14 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,374 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 62,61 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,230 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 12 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 34,12 Prozent auf 821,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,25 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,41 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,58 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,28 Milliarden USD, gegenüber 4,79 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at