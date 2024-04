Ausblick: First of Long Island zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

First of Long Island präsentiert am 25.04.2024 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,227 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 48,64 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,442 USD je Aktie erzielt worden waren.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 15,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 26,1 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 22,1 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,953 USD im Vergleich zu 1,16 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 90,7 Millionen USD, gegenüber 161,6 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at