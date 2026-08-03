Ausblick: First Watch Restaurant Group legt Quartalsergebnis vor

First Watch Restaurant Group stellt am 04.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

11 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,053 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 76,67 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,030 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 11 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 14,19 Prozent auf 351,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 307,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,162 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,310 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,38 Milliarden USD, gegenüber 1,22 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at