Ausblick: First Watch Restaurant Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

First Watch Restaurant Group wird am 01.11.2023 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorstellen.

9 Analysten schätzen, dass First Watch Restaurant Group für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,044 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,001 USD je Aktie erwirtschaftet.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 216,5 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 15,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 186,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,404 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,110 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 881,5 Millionen USD, gegenüber 730,2 Millionen USD im Vorjahr.

