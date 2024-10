Ausblick: First Western Financial zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

First Western Financial präsentiert am 24.10.2024 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten schätzen, dass First Western Financial für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,280 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,330 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 24,1 Millionen USD aus – eine Minderung von 43,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte First Western Financial einen Umsatz von 42,6 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,986 USD im Vergleich zu 0,550 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 95,4 Millionen USD, gegenüber 168,3 Millionen USD ein Jahr zuvor.

