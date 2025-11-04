Ausblick: Fiverr International gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Fiverr International wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

9 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,685 USD gegenüber 0,040 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 107,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 8,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 99,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,73 USD im Vergleich zu 0,480 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 433,0 Millionen USD, gegenüber 391,5 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at