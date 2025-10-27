Ausblick: Flowserve präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Flowserve gibt am 28.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 11 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,796 USD je Aktie gegenüber 0,440 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 11 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,21 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 6,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Flowserve einen Umsatz von 1,13 Milliarden USD eingefahren.

Die Prognosen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,36 USD, gegenüber 2,14 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 11 Analysten durchschnittlich 4,81 Milliarden USD im Vergleich zu 4,56 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

