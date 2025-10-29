Ausblick: Forum Energy Technologies stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Forum Energy Technologies gibt am 30.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,190 USD aus. Im letzten Jahr hatte Forum Energy Technologies einen Verlust von -1,200 USD je Aktie eingefahren.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 6,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 207,8 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Forum Energy Technologies für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 194,4 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,505 USD im Vergleich zu -11,000 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 774,4 Millionen USD, gegenüber 816,4 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at