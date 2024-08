Ausblick: Four Corners Property Trust legt Quartalsergebnis vor

Four Corners Property Trust lädt am 31.07.2024 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2024 endete.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,270 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Four Corners Property Trust mit 0,270 USD je Aktie genauso viel verdient.

Four Corners Property Trust soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 63,7 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 60,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,09 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,08 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 256,6 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 250,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

