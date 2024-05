Ausblick: Fsn E-Commerce Ventures mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Fsn E-Commerce Ventures lässt sich am 22.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Fsn E-Commerce Ventures die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,053 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Fsn E-Commerce Ventures ein EPS von 0,010 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten ein Plus von 25,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 16,35 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 13,02 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 20 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,166 INR, gegenüber 0,070 INR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 22 Analysten im Durchschnitt 63,42 Milliarden INR, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 51,44 Milliarden INR generiert worden waren.

