Ausblick: Fsn E-Commerce Ventures öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Fsn E-Commerce Ventures lädt am 07.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,139 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 247,50 Prozent erhöht. Damals waren 0,040 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Fsn E-Commerce Ventures nach den Prognosen von 14 Analysten 23,40 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 24,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 18,75 Milliarden INR umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 22 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,801 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 0,230 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 23 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 99,90 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 79,50 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at