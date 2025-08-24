FU JIAN ANJOY FOODS Aktie

FU JIAN ANJOY FOODS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JNZY / ISIN: CNE100002YQ7

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
24.08.2025 07:01:06

Ausblick: FU JIAN ANJOY FOODS gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

FU JIAN ANJOY FOODS präsentiert in der am 25.08.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2025 endete.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 1,04 CNY gegenüber 1,25 CNY im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3,99 Milliarden CNY aus – eine Steigerung von 6,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte FU JIAN ANJOY FOODS einen Umsatz von 3,76 Milliarden CNY eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,14 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum 5,08 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 16,08 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 15,00 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD Registered Shs -A-mehr Nachrichten

Analysen zu FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD Registered Shs -A-mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD Registered Shs -A- 74,85 -0,09% FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD Registered Shs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

06:23 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34
05:47 Gold, Öl & Co. in KW 34: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
23.08.25 KW 34: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.08.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
22.08.25 KW 34: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Powell-Rede im Blick: Dow klettert auf Rekordhoch -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt fester -- China-Börsen letztlich höher - Nikkei 225 endet knapp fester
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am letzten Handelstag der Woche etwas leichter, während sich der deutsche Leitindex in die Gewinnzone vorkämpfte. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenende mit einer freundlichen Tendenz. Die asiatischen Indizes bewegten sich am Freitag aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen