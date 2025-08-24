FU JIAN ANJOY FOODS Aktie
WKN DE: A2JNZY / ISIN: CNE100002YQ7
|
24.08.2025 07:01:06
Ausblick: FU JIAN ANJOY FOODS gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
FU JIAN ANJOY FOODS präsentiert in der am 25.08.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2025 endete.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 1,04 CNY gegenüber 1,25 CNY im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3,99 Milliarden CNY aus – eine Steigerung von 6,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte FU JIAN ANJOY FOODS einen Umsatz von 3,76 Milliarden CNY eingefahren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,14 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum 5,08 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 16,08 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 15,00 Milliarden CNY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD Registered Shs -A-mehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: FU JIAN ANJOY FOODS gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
12.08.25
|Erste Schätzungen: FU JIAN ANJOY FOODS legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
21.04.25
|Ausblick: FU JIAN ANJOY FOODS mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
07.04.25
|Erste Schätzungen: FU JIAN ANJOY FOODS zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD Registered Shs -A-mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD Registered Shs -A-
|74,85
|-0,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerPowell-Rede im Blick: Dow klettert auf Rekordhoch -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt fester -- China-Börsen letztlich höher - Nikkei 225 endet knapp fester
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am letzten Handelstag der Woche etwas leichter, während sich der deutsche Leitindex in die Gewinnzone vorkämpfte. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenende mit einer freundlichen Tendenz. Die asiatischen Indizes bewegten sich am Freitag aufwärts.