Ausblick: Fujita Kanko präsentiert Quartalsergebnisse

Fujita Kanko wird am 09.11.2023 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 118,00 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Fujita Kanko -46,880 JPY je Aktie verloren.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 16,24 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 47,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,03 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 527,70 JPY im Vergleich zu -483,050 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 62,65 Milliarden JPY, gegenüber 43,75 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at