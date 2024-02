Ausblick: Fukuoka Financial Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Fukuoka Financial Group präsentiert in der am 09.02.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 121,55 JPY gegenüber 10,30 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 40,87 Prozent auf 55,70 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Fukuoka Financial Group noch 94,21 Milliarden JPY umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 349,83 JPY, gegenüber 165,54 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 284,08 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 331,32 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at