Ausblick: Full House Resorts stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Full House Resorts präsentiert in der am 06.08.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2024 endete.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,218 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,160 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Full House Resorts nach den Prognosen von 5 Analysten 75,9 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 27,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 59,4 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,749 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,720 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 305,9 Millionen USD, gegenüber 241,1 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at