Ausblick: G-bits Network Technology (Xiamen) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

G-bits Network Technology (Xiamen) präsentiert am 29.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 6,15 CNY je Aktie gegenüber 1,94 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 96,72 Prozent auf 1,69 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte G-bits Network Technology (Xiamen) noch 858,6 Millionen CNY umgesetzt.

Der Ausblick von 15 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 21,35 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 13,15 CNY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 17 Analysten auf durchschnittlich 5,61 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 3,68 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at