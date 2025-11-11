Ausblick: Gabriel India legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Gabriel India präsentiert in der am 12.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 4,90 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Gabriel India noch 4,38 INR je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 13,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 11,65 Milliarden INR gegenüber 10,27 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 19,60 INR, während im vorherigen Jahr noch 17,05 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 45,30 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 40,62 Milliarden INR waren.

