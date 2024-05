Ausblick: Genius Sports gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Genius Sports wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.05.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2024 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 11 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,098 USD. Dies würde einen Gewinn von 18,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Genius Sports -0,120 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 12 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 19,85 Prozent auf 116,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Genius Sports noch 97,2 Millionen USD umgesetzt.

Die Prognosen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,168 USD, gegenüber -0,380 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 480,8 Millionen USD im Vergleich zu 413,0 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at