Ausblick: Genmab A-S (spons ADRs) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Genmab A-S (spons ADRs) veröffentlicht am 02.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 17 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,172 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Genmab A-S (spons ADRs) ein EPS von 0,050 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 19 Analysten ein Plus von 39,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 572,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 411,4 Millionen USD umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 25 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,12 USD, gegenüber 0,970 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 24 Analysten auf durchschnittlich 2,83 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,39 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at