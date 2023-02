Ausblick: Genworth Financial stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Genworth Financial äußert sich am 06.02.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,195 USD. Dies würde einer Verringerung von 39,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Genworth Financial 0,320 USD je Aktie vermeldete.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 12,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,74 Milliarden USD. Dementsprechend geht der Experte bei Genworth Financial für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,95 Milliarden USD aus.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,10 USD, gegenüber 1,48 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 7,68 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 7,83 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at