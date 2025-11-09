Ausblick: Gevo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Gevo wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,063 USD. Dies würde einen Gewinn von 30,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Gevo -0,090 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 1614,72 Prozent auf 33,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Gevo noch 2,0 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,237 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,340 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 138,4 Millionen USD, gegenüber 16,9 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at