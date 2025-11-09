Gevo Aktie
WKN DE: A2DH1V / ISIN: US3743964062
|
09.11.2025 07:01:06
Ausblick: Gevo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Gevo wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,063 USD. Dies würde einen Gewinn von 30,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Gevo -0,090 USD je Aktie vermeldete.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 1614,72 Prozent auf 33,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Gevo noch 2,0 Millionen USD umgesetzt.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,237 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,340 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 138,4 Millionen USD, gegenüber 16,9 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gevo Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
09.11.25
|Ausblick: Gevo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
26.10.25
|Erste Schätzungen: Gevo vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
10.08.25
|Ausblick: Gevo legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
27.07.25
|Erste Schätzungen: Gevo präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.05.25
|Ausblick: Gevo verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Gevo Inc Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Gevo Inc Registered Shs
|1,87
|8,52%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich den Handel am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt werden ebenso wieder mutiger. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.