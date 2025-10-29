Ausblick: Gibraltar Industries präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Gibraltar Industries wird am 30.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,21 USD. Dies würde einem Zuwachs von 9,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Gibraltar Industries 1,11 USD je Aktie vermeldete.

Gibraltar Industries soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 317,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 12,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 361,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,29 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,46 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 1,17 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,31 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at