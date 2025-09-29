Glimpse Group Aktie
WKN DE: A3CPAL / ISIN: US37892C1062
|
29.09.2025 07:01:06
Ausblick: Glimpse Group präsentiert Quartalsergebnisse
Glimpse Group wird am 30.09.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2025 abgelaufen ist.
1 Analyst schätzt, dass Glimpse Group für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,000 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,230 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 7,3 Millionen USD – ein Plus von 319,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Glimpse Group 1,7 Millionen USD erwirtschaften konnte.
1 Analyst gibt für das beendete Fiskaljahr eine Schätzung von -0,080 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -0,380 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 10,6 Millionen USD, gegenüber 8,8 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion finanzen.at
