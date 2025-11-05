Ausblick: Globus Medical A präsentiert Quartalsergebnisse

Globus Medical A wird am 06.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 12 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,781 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,380 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Globus Medical A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,42 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 734,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 625,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,21 USD, gegenüber 0,750 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 2,86 Milliarden USD im Vergleich zu 2,52 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

