WKN DE: A41S7E / ISIN: US3795981055

17.12.2025 07:01:06

Ausblick: Gloo A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Gloo A wird am 17.12.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -5,493 USD. Das entspräche einem Verlust von 3131,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,170 USD erwirtschaftet wurden.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 291,34 Prozent auf 24,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -9,363 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -1,350 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 78,8 Millionen USD aus im Gegensatz zu 23,2 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Gloo Holdings Inc Registered Shs -A- 6,75 -3,85%

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen geben nach -- ATX letztlich kaum verändert -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen zum Handelsende in Grün
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Mittwoch seitwärts, während der deutsche Leitindex Verluste einsteckte. An der Wall Street geht es abwärts. In Fernost dominierten die Bullen das Börsengeschehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

