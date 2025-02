Ausblick: GNI Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

GNI Group präsentiert in der am 04.02.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2024 endete.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 113,19 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte GNI Group noch 121,16 JPY je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 18,85 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 245,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte GNI Group einen Umsatz von 5,46 Milliarden JPY eingefahren.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 181,65 JPY, gegenüber 169,50 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 34,83 Milliarden JPY, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 26,01 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at