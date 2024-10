Ausblick: Go Fashion (India) gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Go Fashion (India) wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.10.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2024 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,33 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Go Fashion (India) noch 3,71 INR je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 13,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,15 Milliarden INR gegenüber 1,89 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 18,74 INR je Aktie, gegenüber 15,33 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 8,98 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 7,63 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at