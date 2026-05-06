Ausblick: Gogo legt Quartalsergebnis vor

Gogo wird am 07.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,040 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Gogo ein EPS von 0,090 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Gogo in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,03 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 235,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 230,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 0,280 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,090 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 925,5 Millionen USD, gegenüber 910,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at