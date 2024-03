Ausblick: Gold Resource verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Gold Resource präsentiert in der am 13.03.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,090 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 125,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,040 USD je Aktie erzielt worden waren.

Gold Resource soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 41,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,190 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,070 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 98,5 Millionen USD, gegenüber 139,1 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at