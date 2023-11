Ausblick: Goodfood Market stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Goodfood Market lässt sich am 22.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Goodfood Market die Bilanz zum am 31.08.2023 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,060 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 92,31 Prozent erhöht. Damals waren -0,780 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Goodfood Market nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 34,5 Millionen CAD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 31,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 50,4 Millionen CAD umgesetzt worden.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,230 CAD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,620 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 165,9 Millionen CAD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 268,6 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at