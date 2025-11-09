Gopal Snacks Aktie

ISIN: INE0L9R01028

09.11.2025 07:01:06

Ausblick: Gopal Snacks präsentiert Quartalsergebnisse

Gopal Snacks wird am 10.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,740 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,32 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 3,70 Milliarden INR gegenüber 4,03 Milliarden INR im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 8,03 Prozent.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 6,30 INR, gegenüber 1,52 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 16,26 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 14,59 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Gopal Snacks Limited Registered Shs 144A Reg S 361,20 1,73% Gopal Snacks Limited Registered Shs 144A Reg S

