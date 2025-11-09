Gopal Snacks Aktie
ISIN: INE0L9R01028
|
09.11.2025 07:01:06
Ausblick: Gopal Snacks präsentiert Quartalsergebnisse
Gopal Snacks wird am 10.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,740 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,32 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 3,70 Milliarden INR gegenüber 4,03 Milliarden INR im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 8,03 Prozent.
Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 6,30 INR, gegenüber 1,52 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 16,26 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 14,59 Milliarden INR generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gopal Snacks Limited Registered Shs 144A Reg Smehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Gopal Snacks präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: Gopal Snacks mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Gopal Snacks Limited Registered Shs 144A Reg Smehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Gopal Snacks Limited Registered Shs 144A Reg S
|361,20
|1,73%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.