Ausblick: Greenbrier Companies vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Greenbrier Companies lädt am 28.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.08.2025 endete.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,18 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 38,54 Prozent verringert. Damals waren 1,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Greenbrier Companies in dem im August abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 27,35 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 764,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,05 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,48 USD im Vergleich zu 4,96 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 3,24 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 3,54 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at