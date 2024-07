Ausblick: Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de C B stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de C B wird sich am 25.07.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2024 beendeten Quartals äußern.

8 Analysten schätzen, dass Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de C B für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 23,64 MXN vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,49 MXN je Aktie erwirtschaftet.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 1538,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 204,8 Milliarden MXN. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,36 Millionen MXN aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 16 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 98,10 MXN je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 5,85 MXN je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt von insgesamt 13,81 Milliarden MXN aus im Gegensatz zu 814,9 Millionen MXN Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at