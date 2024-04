Ausblick: Guangzhou Automobile Group A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Guangzhou Automobile Group A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.04.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2024 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass Guangzhou Automobile Group A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,130 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,150 CNY je Aktie gewesen.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 32,15 Milliarden CNY – ein Plus von 21,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Guangzhou Automobile Group A 26,56 Milliarden CNY erwirtschaften konnte.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 17 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,577 CNY je Aktie, gegenüber 0,420 CNY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 16 Analysten durchschnittlich bei 154,16 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 126,76 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

