Ausblick: Guangzhou Automobile Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Guangzhou Automobile Group wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.04.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2022 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,180 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Guangzhou Automobile Group noch 0,230 CNY je Aktie eingenommen.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 11,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 16,02 Milliarden CNY. Dementsprechend geht der Experte bei Guangzhou Automobile Group für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 17,94 Milliarden CNY aus.

Insgesamt erwarten 28 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,899 CNY je Aktie, gegenüber 0,730 CNY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 28 Analysten durchschnittlich auf 89,88 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 75,68 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at