Ausblick: Guess? gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Guess? präsentiert in der am 30.05.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.04.2024 endete.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,397 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Guess? nach den Prognosen von 4 Analysten 574,6 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 0,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 569,8 Millionen USD umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,80 USD je Aktie, gegenüber 3,67 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 3,05 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 2,78 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at