02.12.2025 07:01:06
Ausblick: Guidewire Software legt Quartalsergebnis vor
Guidewire Software gibt am 03.12.2025 die Zahlen für das am 31.10.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
14 Analysten schätzen, dass Guidewire Software für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,613 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,110 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 14 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 20,42 Prozent auf 316,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 262,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Prognosen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,99 USD, gegenüber 0,810 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 14 Analysten durchschnittlich 1,40 Milliarden USD im Vergleich zu 1,20 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
