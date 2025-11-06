Ausblick: Gujarat Gas legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Gujarat Gas stellt am 07.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

11 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 4,17 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 6,92 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 4,48 INR je Aktie erzielt worden waren.

Im abgelaufenen Quartal soll Gujarat Gas nach den Prognosen von 17 Analysten im Schnitt 37,37 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 1,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 37,82 Milliarden INR umgesetzt worden.

Die Schätzungen von 25 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 17,52 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 16,68 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 28 Analysten von durchschnittlich 165,41 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 164,87 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at