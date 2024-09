Ausblick: GURU Organic Energy verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

GURU Organic Energy öffnet am 12.09.2024 die Bücher zum am 31.07.2024 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,075 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 16,67 Prozent erhöht. Damals waren -0,090 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 9,0 Millionen CAD aus – das entspräche einem Plus von 1,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,9 Millionen CAD in den Büchern standen.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,300 CAD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,380 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 32,6 Millionen CAD, gegenüber 29,3 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

