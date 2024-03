Ausblick: GURU Organic Energy veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

GURU Organic Energy wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.03.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.01.2024 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,050 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 37,50 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,080 CAD je Aktie erzielt worden waren.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 36,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 6,9 Millionen CAD gegenüber 5,0 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,279 CAD, gegenüber -0,380 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 34,2 Millionen CAD im Vergleich zu 29,3 Millionen CAD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at