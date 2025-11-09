Ausblick: Hannover Rueck SE (spons ADRs) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hannover Rueck SE (spons ADRs) wird am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,04 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 1,96 Prozent auf 8,27 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,11 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,12 USD, gegenüber 3,48 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 31,77 Milliarden USD im Vergleich zu 31,08 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at