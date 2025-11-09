Hannover Rueck Aktie
WKN DE: A0CBFZ / ISIN: US4106931052
|
09.11.2025 07:01:06
Ausblick: Hannover Rueck SE (spons ADRs) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Hannover Rueck SE (spons ADRs) wird am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,04 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 1,96 Prozent auf 8,27 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,11 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Die Prognosen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,12 USD, gegenüber 3,48 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 31,77 Milliarden USD im Vergleich zu 31,08 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hannover Rueck SE (spons. ADRs)mehr Nachrichten
|
09.11.25
|Ausblick: Hannover Rueck SE (spons ADRs) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
26.10.25
|Erste Schätzungen: Hannover Rueck SE (spons ADRs) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
20.10.25
|Hannover Rück-Aktie höher: Nachfrage im deutschen Schaden-Geschäft zieht an (Dow Jones)
|
06.10.25
|Hannover Rück-Aktie in Grün: Geplante Dividendenerhöhung im Blick (finanzen.at)
|
12.09.25
|Hannover Rück-Aktie steigt: UBS-Kaufempfehlung beflügelt auch Konkurrenten (finanzen.at)
|
12.08.25
|Hannover Rück-Aktie gibt dennoch nach: Hannover Rück macht im 1. Quartal mehr Gewinn (finanzen.at)
|
11.08.25
|Ausblick: Hannover Rueck SE (spons ADRs) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.07.25
|Erste Schätzungen: Hannover Rueck SE (spons ADRs) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Hannover Rueck SE (spons. ADRs)mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Hannover Rueck SE (spons. ADRs)
|41,40
|1,97%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich den Handel am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt werden ebenso wieder mutiger. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.