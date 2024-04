Ausblick: Harmony Biosciences öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Harmony Biosciences lässt sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Harmony Biosciences die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,620 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Harmony Biosciences noch 0,480 USD je Aktie eingenommen.

7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 154,8 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 29,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 119,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,95 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,17 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 710,8 Millionen USD aus im Gegensatz zu 582,0 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at