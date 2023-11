Ausblick: Health Catalyst öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Health Catalyst stellt am 02.11.2023 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal vor.

13 Analysten schätzen im Schnitt, dass Health Catalyst im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,003 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,130 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 73,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 6,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 68,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,104 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,260 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 293,9 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 276,2 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at