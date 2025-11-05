Ausblick: HealWELL AI A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

HealWELL AI A wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

8 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,026 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 56,67 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,060 CAD je Aktie erzielt worden waren.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 171,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 13,7 Millionen CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 37,3 Millionen CAD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,135 CAD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,190 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 127,1 Millionen CAD, gegenüber 39,0 Millionen CAD im Vorjahr.

