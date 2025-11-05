HealWELL A a Aktie

WKN DE: A3EWDE / ISIN: CA42249X1006

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: HealWELL AI A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

HealWELL AI A wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

8 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,026 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 56,67 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,060 CAD je Aktie erzielt worden waren.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 171,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 13,7 Millionen CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 37,3 Millionen CAD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,135 CAD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,190 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 127,1 Millionen CAD, gegenüber 39,0 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

HealWELL AI Inc Registered Shs -A- Subordinate Voting Unitary Accred Inv 0,78 -5,45%

07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
