Ausblick: Heico A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Heico A präsentiert in der am 18.12.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.10.2025 endete.

19 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,21 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,990 USD je Aktie erzielt worden.

Heico A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,17 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 18 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,01 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 19 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,78 USD, gegenüber 3,67 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 19 Analysten durchschnittlich auf 4,44 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 3,86 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at